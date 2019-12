Plastica a base di caffè per le auto di Ford

Grazie agli scarti forniti da McDonald's.

Non sono soltanto le piccole realtà semisconosciute a puntare su materiali alternativi nel tentativo di creare prodotti sostenibili: anche le grandi aziende ci stanno lavorando.

Ford e McDonald's hanno stretto un accordo di collaborazione in base al quale il produttore di auto utilizzerà gli scarti della lavorazione del caffè provenienti dalla catena di fast-food per creare componenti per i propri veicoli.

Bisogna riconoscere che Ford già da qualche tempo sta cercando di adottare materiali alternativi a quelli tradizionali: per esempio la soia e la cellulosa hanno già sostituito, dove possibile, la plastica,

Gli scarti del caffè si aggiungono a questa lista: verranno usati per produrre componenti come gli alloggiamenti per i fari e altri dettagli sia per l'interno che per l'esterno dei veicoli.

Il vantaggio di questa scelta è molteplice: da un lato consente di creare auto più "verdi"; dall'altro - spiega Ford - i componenti creati con gli scarti del caffè sono il 20% più leggeri di quelli creati con i metodi e i materiali tradizionali.

Inoltre le proprietà termiche sono «significativamente superiori» a quelle dei materiali usati sinora, e il processo di produzione consente all'azienda di risparmiare il 25% di energia.

Per completezza, è necessario riconoscere che il caffè non è l'unico componente del materiale che Ford inizierà ad adoperare. Esso è comunque la base: gli scienziati di Ford hanno scoperto che diventa un materiale durevole se portato ad alta temperatura in condizioni di scarso ossigeno ed è poi mischiato con certi additivi, tra cui dei materiali plastici.

Tramite questo procedimento vengono prodotti dei pellet che a loro volta sono utilizzati per dare vita alle diverse forme.