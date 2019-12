Star Wars, occhio ai siti che offrono streaming ma rubano la carta di credito

L'ascesa di Skywalker è nei cinema, e i truffatori ne approfittano per abbindolare i pirati.

Nonostante nelle primissime recensioni si trovi di tutto - c'è chi lo boccia senza pietà e chi invece lo trova una degna conclusione della saga - Star Wars: L'ascesa di Skywalker è un film che già sta attirando moltissimi spettatori.

Come sempre accade per i blockbuster, non tutti intendono gustarsi l'ultima fatica di J. J. Abrams in modo legale e così, nonostante sia arrivate nei cinema da pochissimi giorni, già la cercano sui soliti canali pirata.

Costoro non rischiano soltanto di incappare in copie di pessima qualità, ma anche di cadere nelle trappole che stanno spuntando nel web.

Diversi creatori di malware e criminali informatici in generale stanno approfittando della popolarità della pellicola creando falsi siti di streaming che promettendo di mostrare l'ultimo film di Star Wars rubano invece i dati delle carte di credito.

È Kaspersky la prima azienda a lanciare l'allarme: «I nostri ricercatori hanno individuato oltre 30 siti fraudolenti e profili sui social media camuffati da acccount ufficiali (ma il numero reale di questi siti potrebbe essere molto maggiore) che millantano di poter distribuire copie gratuite dell'ultimo film della saga».

«Questi siti» - continua Kaspersky - «raccolgono i dati delle carte di credito degli utenti incauti, asserendo la necessità di una registrazione al portale».

I siti di questo tipo si fanno quindi consegnare i dati e poi, per rendere ancora più credibile la bugia, consentono all'utente di scaricare un file che, stando alle promesse, dovrebbe contenere il film.

In realtà si tratta non di un video ma è quasi sempre un file eseguibile che contiene un malware che si installa sul PC e provvede a sottrarre i dati che vi trova.

I consigli per difendersi da questo genere di truffe sono persino ovvi: evitare di cercare i propri film preferiti su piattaforme di dubbia reputazione - quando non palesemente illegali, ma limitarsi alle offerte di contenuti in regola con la legge tramite i servizi noti.

In aggiunta a ciò, Kaspersky raccomanda di non seguire i link sospetti, soprattutto quelli che promettono di consentire la visione di un film ancora in programmazione nei cinema, e di controllare sempre l'estensione dei file che si scaricano: se è .exe (e non, per esempio, .avi, .mkv o .mp4) allora si tratta di un file eseguibile, probabilmente pericoloso.

«È caratteristico dei truffatori e dei cybercriminali cercare di sfruttare gli argomenti più popolari, e 'Star Wars' è un buon esempio di questa pratica, in questo mese» conclude Kaspersky.