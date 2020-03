Un po' lampada, un po' opera d'arte (e purifica l'aria)

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-03-2020] Commenti (2)

Si pone a metà strada tra una normale lampada da solotto e un'opera d'arte (o quantomeno un oggetto d'arredamento) l'ultima trovata dello studio Sugo, che prende il nome di Guilin, come la città cinese famosa per le colline che la circondano.

I suoi creatori arrivano in effetti a definirla lampscape, gioco di parole tra lamp, lampada, e landscape, panorama.

Ciò è dovuto al fatto che l'aspetto di Guilin vuole richiamare un paesaggio di montagna, dove le rocce sono realizzate in acrilico rinforzato con fibra di vetro e sorgono da una base illuminata a Led, la cui luce poi attraversa i monti stessi.

Le particolarità non finiscono però qui: le varie "montagne" possono essere spostate e risistemate affinché ciascuno possa costruire un paesaggio personalizzato secondo i propri gusti.

Se fosse tutto qui, Guilin potrebbe essere soltanto un altro bell'oggettino moderno. Invece, la lampada offre anche una funzione importante: è in grado di purificare l'aria eliminando - come sostengono i suoi progettisti - «il 99,9% dei batteri, la formaldeide, la muffa e le particelle che costituiscono i cattivi odori».

Ciò avviene grazie a una tecnologia che realizza la fotocatalisi: dei pannelli posti nella base usano la luce per attivare le proprietà dei minerali presenti in essi al fine di eliminare sostanze e microorganismi nocivi, assorbendo anche gas come anidride carbonica e ossido d'azoto.

Questo sistema - assicura lo studio Sugo - è progettato per durare per sempre e per funzionare tanto meglio quante più sono le "montagne" aggiunge sulla lampada: il loro numero può infatti essere aumentato dai proprietari acquistando dei moduli aggiuntivi (operazione che aumenta anche la luce generata).

Guiling si può trovare su Indiegogo.

Qui sotto, il video di presentazione e alcune immagini.