Microsoft sospende gli aggiornamenti di Windows

Ma non quelli di sicurezza.

Alla fine, anche Microsoft s'è decisa: come già ha fatto Google, sospenderà gli aggiornamenti di Windows per evitare di creare problemi in un periodo che già è difficile.

Il rischio di rilasciare update che, anziché correggere i malfunzionamenti per i quali sono stati creati, ne genera di nuovi è ben reale, se la storia recente ci insegna qualcosa: meglio tagliare la testa al toro e bloccare sul nascere ogni possibile difficoltà.

Non tutti gli aggiornamenti saranno però bloccati: quelli relativi alla sicurezza continueranno a venire distribuiti, perché peggio di un danno causato da un update sbagliato c'è solo un'epidemia di ransomware causata da un update di sicurezza rimandato troppo a lungo.

«Abbiamo valutato la situazione della sanità pubblica» - ha dichiarato un portavoce - «e comprendiamo l'effetto sui nostri utenti. In risposta a queste sfide, abbiamo deciso di dare priorità agli aggiornamenti di sicurezza».

La pausa negli aggiornamenti non inizierà subito, però. «A partire da maggio 2020, metteremo in pausa tutti i rilasci non legati alla sicurezza (aggiornamenti C e D) per tutte le versioni supportate di Windows».