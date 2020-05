Il Solitario di Windows festeggia 30 anni

Nato per insegnare il drag-and-drop, ha ancora milioni di utenti ogni giorno.

Era il 1990 quando il Solitario di Windows fece il suo debutto tra le applicazioni disponibili in Windows 3.0, la prima versione della popolare interfaccia grafica (al tempo non era ancora un sistema operativo completo) ad acquisire una vera popolarità.

Il 22 maggio negli Usa è considerato la "giornata nazionale del solitario", ed è per questo che Microsoft ha scelto questa data come compleanno per questo suo famosissimo software, che quindi ora ha 30 anni compiuti.

All'epoca della sua nascita si chiamava Windows Solitaire (mentre oggi è diventato Microsoft Solitaire) e, in un mondo in cui Internet era un lusso per pochi, era un modo per passare il tempo che subito si conquistò una vasta platea di affezionati.

Il suo scopo era però più vasto: era nato per insegnare il funzionamento del drag-and-drop, operazione tanto preziosa e comune in un ambiente grafico che dà tanta importanza all'interazione tramite mouse, a quanti venivano dall'interfaccia a caratteri di Ms-Dos, facendolo in maniera divertente.

Oggi il Solitario, in versione riveduta e aggiornata, non è più incluso direttamente in Windows ma si può scaricare dal Microsoft Store all'interno della Microsoft Solitaire Collection, che oltre al gioco originale (noto anche come Klondike) contiene altri giochi di carte.

Cloni di questo gioco esistono ormai per ogni piattaforma (compresa una versione web) e sistema operativo, ma la versione di Microsoft è quella che può vantare un numero di utenti giornaliero tutt'altro che indifferente: le statistiche parlano di 35 milioni di persone che, in una giornata, fanno almeno una partita a Solitario.

I più nostalgici possono infine rivivere l'esperienza di quasi 30 anni fa giocando alla versione inclusa in Windows 3.1 tramite l'Internet Archive, che permette di emulare l'antico ambiente operativo.