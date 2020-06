Lo strano bug dei lettori Blu-ray Samsung bloccati in un loop infinito

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-06-2020] Commenti

Oggigiorno, praticamente nessun dispositivo si limita a fare il proprio mestiere senza sentirsi anche in dovere, di tanto in tanto, di collegarsi a Internet per scaricare gli ultimi aggiornamenti del firmware e altre operazioni.

Non fanno eccezioni i lettori Blu-ray che, per quanto i supporti fisici siano ormai molto meno diffusi che in passato, tuttora svolgono il proprio servizio nelle case e sono generalmente venduti a cifre non proprio economiche.

Il problema è che tutta questa ricchezza di funzioni può portare a sgraditi effetti collaterali. È il caso per esempio dei lettori Blu-ray di Samsung che, stando a quanto segnalano parecchi utenti un po' in tutti il web, da diverse ore hanno iniziato a comportarsi in modo strano.

A quanto pare, una volta accesi restano bloccati in un ciclo infinito di riavvii, senza lasciare all'utente alcun modo per uscire dal loop e ripristinare le normali funzionalità. In altri casi il lettore si blocca su una schermata e si rifiuta di ricevere qualsiasi input.

Il difetto riguarda molti modelli diversi di lettore e, stando a quanto si può leggere in Rete, Samsung ne è informata. L'azienda però non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito.

L'ipotesi più probabile è che lo strano comportamento sia dovuto a un problema di certificati scaduti: ciò impedirebbe ai lettori di collegarsi al web, e il firmware tenterebbe di risolvere il problema riavviando il lettore stesso per fare un nuovo tentativo. Al tentativo successivo, naturalmente, il certificato è ancora scaduto, è così la serie di riavvii non ha mai fine.

È anche possibile che la colpa di tutto sia di un bug in un recente aggiornamento del firmware. Fino a che Samsung non affronterà ufficialmente la questione non è possibile avere certezze.

In teoria, un aggiornamento del firmware potrebbero riportare le cose alla normalità ma, considerato il fenomeno, non è detto che i lettori difettosi riescano a installarlo; anzi, sembra decisamente improbabile.

Samsung potrebbe quindi decidere di richiamare i lettori problematici per risolvere il problema nei vari centri di assistenza.