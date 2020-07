Windows 10, come aggirare il bug che segnala la mancanza di connessione

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-07-2020] Commenti (1)

Non era uno scherzo: l'aggiornamento rilasciato alcuni giorni fa da Microsoft prometteva davvero di risolvere tutti i bug noti di Windows 10 versione 2004.

Purtroppo, con tutta evidenza Microsoft è stata troppo ottimista.

Il gigante di Redmond ha infatti dovuto ammettere che esiste almeno ancora un problema che sta infastidendo gli utenti, e che a quanto pare colpisce solo quanti hanno aggiornato il proprio sistema operativo all'ultima versione, quella rilasciata a maggio.

I sintomi sono semplici da descrivere: Windows segnala che non c'è alcuna connessione a Internet, apponendo un rettangolo giallo all'icona della connessione della system tray.

Il guaio è che non è vero: se si apre un browser, si riesce a navigare tranquillamente.

Se il problema fosse tutto qui, si potrebbe semplicemente ignorare il falso avvertimento in attesa di una patch. Invece c'è dell'altro.

Infatti quei programmi e servizi che per contattare i propri server fanno affidamento sullo stato della connessione a Internet segnalato da Windows - come Cortana, il Microsoft Store, Spotify e il Feedback Hub - non riescono a funzionare.

Il bug che causa questa situazione non è in realtà nuovissimo: era già presente in alcune versioni di sviluppo di Windows, ma pareva essere stato risolto. Il lato positivo della faccenda è che c'è una possibilità di aggirarlo, agendo sul Registro di Sistema.

Occorre quindi aprire l'Editor del Registro di Sistema cercandolo nel menu Start (appare scrivendo semplicemente regedit nella barra di ricerca).

Poi bisogna raggiungere la chiave Hkey_Local_Machine\ System\ CurrentControlSet\ Services\ NlaSvc\ Parameters\ Internet.

Nel pannello di destra ci saranno diverse voci, tra cui EnableActiveProbing. Qualora essa sia impostata a 0, deve essere impostata a 1, operazione che si compie cliccandovi sopra due volte con il tasto sinistro del mouse e inserendo il valore 1 nel campo Dati valore della finestra che si aprirà.

Infine bisogna premere Ok, chiudere l'Editor del Registro e riavviare il computer.

Molti utenti hanno segnalato che, dopo aver eseguito questa modifica, Windows ha smesso di riportare il maniera errata le condizioni della rete. Purtroppo non c'è la garanzia che funzioni su tutti i computer.

Microsoft ha fatto sapere che sta indagando sulla questione, e che inserirà la correzione definitiva in uno dei prossimi update cumulativi.