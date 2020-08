Microsoft elimina Cortana da Android, da iOS e dagli smart speaker

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-08-2020] Commenti (2)

Erano grandi le ambizioni di Microsoft per Cortana, l'assistente vocale che la maggior parte degli utenti conosce perché la trova integrata in Windows 10.

Avrebbe dovuto fare concorrenza ad Alexa e a Google Assistant, ma purtroppo non s'è dimostrata all'altezza. Così, il gigante di Redmond ha deciso innanzitutto di ridimensionarne il ruolo sui PC, e ora di disattivarla completamente su vari dispositivi.

Ciò non comporta che Cortana svanisca per sempre. Soltanto, anziché essere un'interfaccia universale per interagire con un'infinità di dispositivi, sarà un'interfaccia dallo scopo limitato, e per la precisione limitato alla suite Microsoft 365.

Il piano di pensionamento di Cortana sui dispositivi prevede che il supporto alle skill di terze parti cessi il prossimo 7 settembre, e che all'inizio del 2021 l'app per Android e iOS non sia più supportata.

Cortana sparirà inoltre anche dalla prima versione di Surface Headphones, e soprattutto dallo smart speaker Harman Kardon Invoke.

Gli utenti dell'Invoke saranno probabilmente i più colpiti dalla decisione di Microsoft. Infatti, mentre chi fino a oggi si affidava all'app per smartphone avrà comunque a disposizione delle alternative (usare Cortana sui dispositivi Windows 10, oppure tramite Teams o Outlook), lo smart speaker perderà proprio quella funzione che lo rendeva smart.

L'Invoke si trasformerà in un costoso altoparlante Bluetooth e nient'altro. Microsoft giustifica questa estrema riduzione di funzionalità sostenendo che, comunque, «la maggior parte degli utenti usava l'Invoke principalmente per ascoltare musica grazie all'elevatissima qualità del suono», e pertanto la menomazione non dovrebbe essere troppo sentita.

D'altra parte, è difficile pensare che chi nel 2017 ha acquistato lo smart speaker di Harman Kardon spendendo quasi 200 dollari ora accetti di buon grado l'amputazione.

Ecco quindi che Microsoft, nel tentativo di addolcire la pillola, ha deciso di offrire a costoro una gift card del valore di 50 dollari, da spendere sul Microsoft Store, come spiega l'azienda stessa nella pagina di supporto.