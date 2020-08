Windows 10 e il bug che deframmenta di continuo gli Ssd

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 31-08-2020] Commenti

Probabilmente non tutti lo sanno ma Windows 10 2004, l'aggiornamento uscito con tante nuove funzioni e dieci problemi noti, soffre tuttora di un problema più grave degli altri.

Sin da quando è stato rilasciato, infatti, non è stato in grado di far funzionare correttamente l'utilità di ottimizzazione dei dischi (il vecchio defrag) con gli Ssd.

In generale, a differenza dei dischi rigidi, gli Ssd non hanno bisogno di essere deframmentati; anzi, le continue scritture a cancellazioni rischiano di abbreviare la vita delle celle e quindi dell'intera unità.

Windows s'incarica comunque di eseguire, di tanto in tanto, un'ottimizzazione non particolarmente aggressiva (non quanto una deframmentazione) degli Ssd, in modo che i dati siano sempre accessibili in tempi rapidi.

Purtroppo, Windows 10 2004 proprio non riesce a tenere a mente quando viene effettuata l'ultima operazione di ottimizzazione: così pensa sempre che essa sia ancora da fare, e fa partire il sistema automatico.

Tutto ciò è andato avanti per gli ultimi mesi, ma finalmente Microsoft sembra aver trovato la soluzione, e l'ha inserita nella build 19042.487 (20H2), disponibile agli iscritti al programma Insider.

Ora ci si aspetta che venga preparato e diffuso un aggiornamento per gli utenti "normali", quelli che usano la versione stabile di Windows: dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana e, da quel momento, gli Ssd potranno stare un po' più tranquilli.