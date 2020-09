L'update di Windows 10 che causa le schermate blu

Colpiti soprattutto i ThinkPad di Lenovo, ma il problema sembra riguardare anche i portatili di altre marche.

Se avete un portatile ThinkPad e dopo l'ultimo aggiornamento di Windows 10 vi capita di trovarvi davanti a una schermata blu, sappiate che il problema è conosciuto.

Lenovo ha pubblicato sul proprio sito un avviso in cui rende noto il problema, che si verifica sui laptop che eseguono Windows 10 versione 2004 dopo l'installazione dell'update cumulativo di agosto (KB4566782).

La schermata blu (Bsod) può verificarsi in fase di avvio, alla partenza di Lenovo Vantage, oppure durante una scansione da parte di Windows Defender.

Altri malfunzionamenti che non si risolvono in una schermata blu ma sono imputabili al medesimo problema comprendono l'impossibilità di fare login con Windows Hello usando il riconoscimento facciale e l'apparizione in Gestione Dispositivi di errori che possono riguardare l'Intel Management Engine o la webcam.

A quanto pare l'origine di tutte queste difficoltà sta in una incompatibilità tra l'ultimo aggiornamento e la funzione - presente nel Bios - denominata Enhanced Windows Biometric Security.

In attesa di una patch per Windows 10, i malfunzionamenti possono essere evitati disattivando detta funzionalità.

Per farlo occorre accedere al Bios e aprire il menu Bios Setup -> Security -> Virtualization menu: lì si troverà la voce Enhanced Windows Biometric Security.

Così facendo non si compromettono le funzionalità del laptop, dato che il componente in questione, pur presente, non è attualmente utilizzato: disattivandolo, pertanto, non si perde nulla.

Alcuni utenti di Reddit stanno inoltre segnalando la presenza di sintomi del tutto analoghi a quelli che si verificano sui ThinkPad anche su altri modelli di portatili; nella maggior parte dei casi disattivare le funzioni di virtualizzazione pone fine all'apparizione delle schermate blu, ma è evidente che una patch è d'obbligo.