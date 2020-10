3G addio, Vodafone inizia a smantellare la rete

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-10-2020] Commenti

Quando apparve il primo iPhone negli Usa, la telefonia mobile di terza generazione (3G) era così recente da non essere nemmeno supportata dal melafonino.

Fu necessario attendere la versione successiva, quella che arrivò anche in Europa, per poter godere delle velocità per quel tempo eccezionali promesse dalle reti 3G.

Ora il 3G è considerato vecchio e, anzi, addirittura fastidioso: occupa frequenze che si potrebbero liberare per adoperarle con tecnologie più recenti e spazio per antenne obsolete che si potrebbero sostituire con antenne moderne.

Così Vodafone ha deciso di intervenire radicalmente: nel mese di novembre inizierà la rimozione delle antenne 3G e procederà rapidamente fino a far sparire completamente la rete di telefonia mobile di terza generazione entro il 31 gennaio 2021.

I vecchi apparati saranno sostituiti da versioni più recenti che consentiranno di trasformare le vecchie 3G in celle 4G, venendo incontro al numero sempre crescente di utenti e sostenere un traffico dati in continuo aumento.

Chi alla fine dello smantellamento della rete 3G avrà ancora uno smartphone non compatibile con il 4G o il 5G potrà comunque telefonare e mandare Sms (o riceverli), perché resterà in funzione l'ancora più vecchia rete 2G proprio a questo scopo. Non potrà però collegarsi a Internet.

Sebbene ormai da anni gli smartphone integrino il supporto alle reti 4G, la dismissione del 3G potrebbe non essere del tutto indolore: al di là dei telefoni più anziani ancora in circolazione, sono tuttora abbastanza utilizzate quelle chiavette-modem Usb che supportano solo Hspa (e dunque le reti 3G) e che presto diventeranno inutilizzabili.

Ciò non interesserà soltanto gli utenti di Vodafone, ma anche quelli di tutti gli operatori virtuali che alle reti di Vodafone si appoggiano, come PosteMobile dopo gli ultimi accordi.

Per venire incontro alle necessità degli utenti, Vodafone intende offrire offerte speciali per la sostituzione degli smartphone più vecchi con modelli recenti che supportino il 4G: l'operatore ha annunciato che avviserà via Sms i propri clienti che si trovino in questa situazione.