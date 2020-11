WhatsApp, ora è più facile eliminare foto e video inutili

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-11-2020] Commenti

Dire che WhatsApp serve solo per scambiarsi messaggi è decisamente riduttivo: chiunque l'utilizzi sa che il profluvio di foto, gif animate e video ricevuti e inviati è torrenziale.

Ciò può non essere un problema quando la memoria interna dello smartphone è ampia; ma quando essa è limitata, diventa importante poter fare pulizia rapidamente e con facilità, evitando di cancellare per errore quei file che si intende tenere.

Proprio a questo scopo Facebook ha introdotto in WhatsApp una nuova funzionalità che semplifica il compito di identificare, selezionare e cancellare i file.

Per aiutare l'utente, WhatsApp ora raggruppa i file di maggiori dimensioni che sono stati ricevuti o inviati più volte: in questo modo la cancellazione è più semplice. I file sono poi ordinati in base alla dimensione, dal maggiore al minore, e per ciascuno è disponibile un'anteprima.

Allo strumento di pulizia, che entro un paio di settimane dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp, si accede dal menu Impostazioni -> Utilizzo spazio e dati -> Gestisci archiviazione.

Qui sotto, il video che illustra il funzionamento del nuovo strumento.