Mattel rivela attacco ransomware

Oltre a Campari, anche Mattel è stata nel mirino del crimine informatico. L'attacco si è svolto a luglio di quest'anno, ma la notizia è emersa solo di recente tramite la pubblicazione di alcuni dichiarazioni finanziarie da parte dell'azienda, come segnala SiliconAngle.

I documenti pubblicati descrivono l'attacco dicendo che il 28 luglio l'azienda ha scoperto di essere stata vittima di un attacco ransomware che ha cifrato i dati di alcuni sistemi informatici. L'azienda dice di aver attivato i protocolli di difesa e varie misure per fermare l'attacco e ripristinare i sistemi colpiti, e dichiara che alcune attività sono state temporaneamente colpite, non risulta che siano stati trafugati dati sensibili.

Mattel contained the attack and, although some business functions were temporarily impacted, Mattel restored its operations. A forensic investigation of the incident has concluded, and no exfiltration of any sensitive business data or retail customer, supplier, consumer, or employee data was identified. There has been no material impact to Mattel's operations or financial condition as a result of the incident.