Go Sms Pro, foto e video degli utenti pubblicamente accessibili

Qualunque contenuto condiviso con l'app può essere visto da chiunque, con tanti saluti a privacy e sicurezza.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-11-2020] Commenti

Go Sms Pro è un'apprezzata applicazione di instant messaging per Android: usata da quasi 100 milioni di persone (secondo quanto riporta Google Play) non serve solo a inviare Sms e Mms, ma ha una propria chat interna - la Go Chat - che è oggi il servizio più adoperato.

Il problema è che, stando a quanto segnala TrustWave, Go Sms Pro da mese soffre di un bug molto serio attraverso il quale le informazioni di chi la usa finiscono per diventare pubbliche.

«È bastato guardare una dozzina di link per trovare il numero telefonico di una persona, lo screenshot di un bonifico bancario, la conferma di un ordine completo dell'indirizzo di casa, e foto molto più esplicite di quello che ci saremmo aspettati» scrive l'esperto di sicurezza informatica Zack Whittaker.

Il problema risiede nel modo in cui Go Sms Pro gestisce i file che vengono condivisi con i contatti: ciascun file viene caricato su un server e reso accessibile attraverso un Url, che è l'informazione inviata al contatto con cui si desidera condividere il contenuto in questione.

Se possiede Go Sms Pro, il destinatario visualizza immediatamente il contenuto nella chat, e nemmeno si rende conto di aver ricevuto in realtà un Url, e non la foto o il video in sé.

Quell'Url è il problema: resta disponibile e accessibile a chiunque via Internet, dato che non richiede autorizzazione alcuna per l'accesso. Non solo: gli indirizzi generati sono sequenziali, e pertanto prevedibili: indovinarli non è per nulla difficile.

La minaccia per la privacy, ma anche per la sicurezza degli utenti di Go Sms Pro è quindi evidente. A peggiorare la situazione c'è il fatto che, a quanto testimoniano gli esperti che si sono occupati del caso, l'azienda che sviluppa l'app non ha dato alcuna risposta alle segnalazioni: viene quindi da chiedersi se il problema verrà mai risolto.

Chi usa Go Sms Pro, se vuole tenere private certe conversazioni, farà quindi bene a cambiare subito app.