Sito per testare la competenza di sicurezza informatica aveva falle di sicurezza informatica

Il sito Test your Hacker IQ è partito con buoni propositi: mettere alla prova la competenza degli utenti nel riconoscere i sintomi di un attacco informatico. Ma non provate a visitarlo, perché al momento non è raggiungibile.

Come segnalato da The Register, il sito dedicato alla sicurezza informatica aveva dimenticato di proteggere il proprio file di configurazione, che era quindi pubblicamente accessibile.

All'interno di questo file, in chiaro, c'erano il nome utente e la password di accesso al database mySQL del sito. La falla è stata scoperta da una persona svizzera che si occupa di informatica ed è nota con il nome Twitter @antiproprietary

Il sito, come se non bastasse, usava Ubuntu Linux 14.04, che non riceve più aggiornamenti da aprile del 2019 e ha 11 falle note.

Il sito era stato creato alcuni anni fa nell'ambito di una campagna promozionale ma era evidentemente stato abbandonato senza manutenzione. Anche i siti non aggiornati e dimenticati sono appigli molto preziosi per i criminali informatici e sono una falla classica in molte aziende.

Insomma, la lezione di sicurezza informatica c'è stata, ma non quella prevista.