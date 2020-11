Windows 10 dall'anno prossimo eseguirà le app di Android

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-11-2020] Commenti (1)

Windows Phone non era un brutto sistema: forniva un'alternativa interessante, anche in termini di interazione con lo smartphone, al modello costituito da iOS e Android. Però non ebbe successo.

Diverse sono le cause che generalmente vengono indicate per questa sconfitta di Microsoft, ma tutti concordano su due: un ingresso tardivo nel settore, già dominato da Google e Apple, e una complessiva mancanza di app per Windows Phone.

Per rimediare a queste situazione, Microsoft allora cercò di imboccare la strada della compatibilità con il progetto Astoria, che avrebbe dovuto permettere alle app scritte per Android di funzionare sui Windows Phone.

Stando a quanto segnala Zac Bowden, di solito bene informato, Astoria però non è morto. Anzi, già l'anno prossimo potrebbe tornare e consentire agli utenti di eseguire le app per Android sui loro Pc.

Il parco software di Windows è tutt'altro che ridotto ma bisogna ammettere che le app (scaricabili dal Microsoft Store) non sono né molte né di qualità particolarmente alta. Inoltre, Microsoft sa che la vita degli utenti sempre più si svolge attraverso lo smartphone, e non tramite lo schermo del Pc.

Ecco quindi che la possibilità di usare dal computer le stesse app adoperate sul telefonino diventa interessante: ogni utente resterebbe il più possibile sotto l'"ombrello" di Windows, dato che - stando alle indiscrezioni - le app funzionerebbero in locale sul computer e non ci sarebbe bisogno di avere lo smartphone nelle vicinanze.

Al momento di ufficiale ancora non c'è nulla, né sono noti i dettagli tecnici di come tutto ciò possa avvenire.

Bisogna però ricordare che l'esperienza di Microsoft in merito all'esecuzione di app Android sotto Windows 10 è sempre più ampia: oltre al progetto Astoria c'è anche la recente collaborazione con Samsung, che permette di lanciare le applicazioni mobili del Galaxy Note 20 (e di altri modelli selezionati) dall'app per Windows Il Tuo Telefono.

È quindi ben possibile che Bowden abbia ragione e che la possibilità di usare le app Android sul Pc possa essere la grande novità del primo aggiornamento semestrale di Windows 10 per il 2021.