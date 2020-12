Disney World, mascherine aggiunte in digitale ai visitatori

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-12-2020] Commenti (2)

Nella foto, pubblicata su Facebook da un visitatore di Disney World, ai passeggeri sul sedile posteriore la mascherina è stata aggiunta digitalmente.

Anche chi non è mai stato in un grande parco di divertimenti probabilmente saprà che spesso, durante le attrazioni, macchine fotografiche posizionate in luoghi strategici scattano istantanee del pubblico per voi venderle come souvenir.

Ciò capita soprattutto con le attrazioni pensate per far provare emozioni forti, come le montagne russe. I visitatori se l'aspettano e spesso si preparano in attesa del momento in cui saranno immortalati.

Ebbene fino a pochi giorni fa Disney World, il grande parco divertimenti in Florida che lo scorso luglio ha riaperto, aveva adottato una curiosa pratica: aggiungeva infatti digitalmente una maschera sui volti delle persone che, ritratte nelle foto, ne risultavano sprovviste.

Come in altri luoghi, anche a Disney World è infatti obbligatorio indossare la mascherina. Alcuni visitatori, però, avevano preso l'abitudine di toglierla, se non per l'intera durata dell'attrazione, almeno in prossimità dei punti in cui sono posizionate le macchine fotografiche, probabilmente per riuscire meglio in foto.

Così, la direzione del parco aveva preso la decisione di aggiungere digitalmente una mascherina a quanti ne fossero risultati privi nella fotografia; in questo modo veniva vanificata la decisione di levarla.

Ora però Disney ha fatto sapere che l'aggiunta delle mascherine digitali, fatta a scopo di test, cesserà: il gigante dell'intrattenimento non ha voluto motivare il cambio di rotta, né ha specificato come intenda far rispettare d'ora innanzi al pubblico l'obbligo di mascherina.

In ogni caso, è probabilmente la prima volta che il ritocco fotografico viene adoperato per far rispettare un obbligo, e chissà che altri non decidano di seguire l'esempio di Disney.