Amazon, vestiti su misura grazie alla scansione 3D del corpo

Il colosso dell'e-commerce si dà alla sartoria.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-12-2020]

Dopo aver conquistato saldamente il mondo del commercio online "generico", ora Amazon punta a fornire anche prodotti su misura, e intende iniziare dalla sartoria.

Ha infatti appena lanciato negli Stati Uniti il servizio Made for You che, in cambio di 25 dollari e un paio di fotografie, promette di realizzare t-shirt personalizzate sulle misure dell'utente.

Il procedimento inizia con la creazione di un clone digitale del corpo dell'utente: a questo scopo è necessario fornire ad Amazon alcuni dettagli circa sé stessi, come altezza, peso, tono della pelle e via di seguito.

Il manichino virtuale va poi completato con due fotografie che ritraggano a l'interno corpo dell'utente stesso, ripreso da davanti e da dietro attraverso l'app di Amazon, che integra una funzione per la scansione 3D del corpo.

Il risultato è un avatar tridimensionale che dovrebbe riprodurre in maniera estremamente precisa le fattezze e le misure dell'utente.

A questo punto si possono scegliere i dettagli relativi alla t-shirt - come il colore, la lunghezza delle maniche o la forma della scollatura - per poi selezionare il materiale e rivedere il risultato indosso al manichino digitale prima di procedere all'acquisto sborsando, come dicevamo, 25 euro.

I più vanitosi possono anche decidere di far stampare il proprio nome sull'etichetta.

I capi Made for You sono realizzati negli Stati Uniti e, sebbene limitati alle magliette, presto arriveranno a comprendere altri tipi di vestiario, dai pantaloni agli abiti completi, passando per le tute da ginnastica; le scelte in merito ai capi da includere saranno fatte tenendo conto delle preferenze espresse dagli utenti.

A chi giustamente si dovesse preoccupare per la salvaguardia dei dati forniti, Amazon spiega che questi sono conservati in maniera sicura e che l'utente può in ogni momento decidere di cancellarli, mentre le due fotografie caricate inizialmente vengono cancellate subito dopo la creazione dell'avatar tridimensionale e non sono conservate.