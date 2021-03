Mimosa, la chef che ha reinventato il catering

Cinque storie di donne, artigianato e innovazione.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-03-2021] Commenti

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

5 storie di donne, artigianato e innovazione

Napoletana classe 1992 e con una laurea in storia dell'arte, Mimosa Misasi ha deciso di seguire la propria passione e intraprendere la carriera da chef: dopo essersi formata ad ALMA, la corte di Gualtiero Marchesi, nel gennaio 2018 ha lanciato Mimosa Milano, per offrire servizi di catering, event planning, private chef, lezioni di cucina e food experience a privati e aziende.

"Il concetto alla base del mio lavoro è quello di offrire un servizio rispettoso delle materie prime, attento ai dettagli, alla qualità dei prodotti e alla bellezza in senso ampio", spiega Mimosa.

La pandemia non ha scoraggiato Mimosa, che ha reinventato la propria attività trasformando il servizio di catering in un delivery di food box per ogni occasione e totalmente personalizzabili, per non perdere di vista i clienti più affezionati e allo stesso tempo aprirsi a una nuova audience, assicurando piccoli catering per eventi digitali.

Allo stesso tempo, Mimosa ha dato vita a un progetto di beneficenza, "SOSTENIAMOCI": acquistando una bag di ingredienti da Mimosa, è stato possibile sostenere le realtà di piccoli produttori locali e il CAF, che si occupa di minori con situazioni difficili.

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

Letizia, la flower stylist che punta sulla digitalizzazione