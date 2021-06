El Salvador vuol adottare i Bitcoin come valuta a corso legale

Affiancherà il dollaro USA e il colòn come moneta ufficiale a tutti gli effetti.

Mentre Tesla, a conti fatti, smette di supportare le criptovalute in generale e i Bitcoin in particolare, c'è un piccolo Stato che si muove nella direzione opposta.

La Repubblica di El Salvador, nell'America centrale, ha annunciato per bocca del suo presidente che è in corso la valutazione di una proposta di legge per far diventare i Bitcoin una valuta a corso legale.

El Salvador ha una propria moneta ufficiale, il colòn salvadoregno, che però ha in sostanza smesso di circolare dal 2001, quando è stata autorizzata la circolazione del dollaro statunitense con cambio fisso rispetto al colòn.

Ora, lavorando con la piattaforma Strike per l'elaborazione dei dettagli, El Salvador intende affiancare al dollaro anche il Bitcoin: l'idea alla base è che in questo modo lo Stato possa «proteggersi da eventuali shock» dovuti all'inflazione, che colpisce le valute tradizionali.

I Bitcoin non sono soggetti a questi pericoli ma, d'altra parte, hanno altre caratteristiche che possono contare come debolezze: non sono garantiti da nessuno, e inoltre hanno una volatilità particolarmente pronunciata, come la loro intera storia dimostra. Il valore di un Bitcoin può salire e scendere anche di molto senza preavviso, anche a seguito di fenomeno che poco hanno a che fare, a prima vista, con la finanza: per esempio, può bastare un tweet di Elon Musk per farne crollare il valore.

Per El Salvador, il cui PIL è per il 20% costituito dal denaro inviato in Patria dai cittadini emigrati, Bitcoin è inoltre percepito come uno strumento per facilitare i trasferimenti, senza dover sottostare a tempi lunghi e costi elevati.

La decisione finale ancora non è stata presa: il disegno di legge è in esame presso l'Assemblea Nazionale, dove però il partito del presidente è in maggioranza; pertanto, l'approvazione potrebbe presto arrivare.