La VPN di Google arriva in Italia

Per usarla occorre sottoscrivere un piano Google One.

Lo scorso ottobre Google ha lanciato negli Stati Uniti un proprio servizio di VPN legato ai piani dell'offerta One, tramite i quali è possibile aumentare lo spazio a disposizione dell'account Google a patto di essere disposti a pagare un canone.

Ora la VPN di Google One si allarga ad altri Paesi, tra cui il nostro: l'elenco completo comprende, oltre all'Italia, Canada, Francia, Germania, Messico, Regno Unito e Spagna.

Per poter attivare la VPN non è però sufficiente aver sottoscritto un abbonamento Google One: occorre infatti che il piano prescelto sia per lo meno quello da 2 Tbyte, che costa 9,99 euro al mese oppure 99,99 euro l'anno.

Inoltre, la VPN per ora funziona soltanto dagli smartphone Android, sui quali può essere attivata tramite l'app Google One. In un prossimo futuro è prevista l'espansione anche a iOS nonché a Windows e Mac, ma i tempi previsti non sono stati rivelati.