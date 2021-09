Usi l'iPhone in moto? Rischi di rovinare la fotocamera

Il danno è permanente.

Non è poi raro vedere uno smartphone adoperato come tachimetro, o anche semplicemente come navigatore, da qualche motociclista: agganciato al veicolo, regala una flessibilità che le strumentazioni fisse tradizionali non possono uguagliare.

A quanto pare, però, quest'uso non è una buona idea, quantomeno se lo smartphone in questione è un iPhone: a lungo andare, la fotocamera si rovina irreparabilmente.

Ad affermarlo è Apple stessa che ha pubblicato sul proprio sito una pagina dedicata precisamente a questo problema e intitolata «L'esposizione a vibrazioni, come quelle generate dai motori delle motociclette che generano potenze elevate, può avere conseguenze sulle fotocamere degli iPhone».

Il punto debole della fotocamere sta nelle tecnologie di stabilizzazione ottica dell'immagine: in base ai dati forniti dal giroscopio, esse muovono le lenti per consentire di ottenere una fotografia della miglior qualità possibile, al riparo da sfocature ed altri effetti poco piacevoli alla vista.

Le vibrazioni intense che si possono registrare sulle motociclette più potenti rischiano quindi di danneggiare in maniera permanente questi strumenti sensibili, portando l'iPhone a ritrovarsi con una fotocamera praticamente inutile, o quasi.

Apple precisa anche che il montaggio degli iPhone sui motorini (con i loro motori di scarsa potenza) e su altri veicoli a due ruote con motore elettrico non causa tutti i problemi visti sulle moto più potenti, ma in ogni caso consiglia di adoperare una staffa di montaggio che assorba le vibrazioni, al fine di ridurre al minimo ogni possibile rischio.

Dato che però l'eliminazione completa del rischio è impossibile, il consiglio generale è di non usare l'iPhone come sostituto degli strumenti o del navigatore quando si viaggia su due ruote.