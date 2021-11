Windows 11, finalmente si possono eseguire anche le app Android

È però necessario rispettare alcune condizioni.

Se Windows 11, nel suo complesso, altro non sembra che una magari doverosa mano di vernice apposta su Windows 10, in parte ciò dipende dal fatto che alcune caratteristiche interessanti e già promesse ancora non sono state implementate.

Per esempio, la possibilità di eseguire le app Android non fa parte della versione rilasciata come stabile lo scorso 5 ottobre, ma finalmente Microsoft ha iniziato a metterla a disposizione degli iscritti al programma Windows Insider.

Soltanto loro, al momento, possono sfruttare la funzionalità e, per farlo, devono anche rispettare ulteriori requisiti.

L'iscrizione al canale Beta di Windows Insider non è infatti sufficiente. È necessario il supporto alla virtualizzazione sia attivato nel BIOS/UEFI del computer, che la regione del sistema sia impostata Stati Uniti, e che sia attivo un account presso la versione americana di Amazon.

È infatti dall'Amazon Appstore che Windows si rifornisce delle app Android, e non da Google Play; ma, per accedervi, è per l'appunto necessario un account Amazon.

Se tutte queste condizioni sono soddisfatti, le app si possono installare ed eseguire esattamente come se fossero applicazioni native per Windows: saranno integrate nel sistema sia dal punto di vista dell'interfaccia sia dal punto di vista delle notifiche e anche per quanto riguarda le impostazioni di accessibilità.

Al momento ci sono a disposizione circa 50 app; questo numero, naturalmente, è destinato a crescere nei prossimi mesi.