Da Lenovo il portatile con tavoletta grafica incorporata

Sarà svelato ufficialmente in occasione del prossimo CES.

Progettare un portatile veramente innovativo non è compito semplice: quanto offre la configurazione tradizionale è infatti sostanzialmente adeguato alle esigenze degli utenti e le varie modifiche tentate negli anni - dalla sostituzione della tastiera con un touchscreen all'introduzione di una Touch Bar in luogo dei tasti funzione - non hanno mai davvero attecchito.

Lenovo è sempre stata tra le aziende più attive nel cercare di scuotere il settore dei computer portatili, e il suo ultimo tentativo è un esemplare della serie ThinkBook che debutterà ufficialmente tra un paio di mesi, in occasione del CES 2022.

Stando alle indiscrezioni già emerse si tratta di un revisione del modello ThinkBook Plus che, per l'occasione, guadagna un ampio schermo con una diagonale da ben 17 pollici: tanta abbondanza si spiega con i destinatari d'elezione della serie ThinkBook, che sono i "creatori di contenuti", ossia grafici, appassionati di editing video, e via di seguito.

La vera novità, stando alle immagini pubblicate su Twitter da evleaks, sta però nella sostituzione del tastierino numerico con uno schermo secondario, con il quale interagire tramite il tocco oppure con l'apposito stilo. <> L'intento è chiaro: il nuovo ThinkBook Plus può così presentarsi come il primo notebook con tavoletta grafica incorporata; quand'anche essa non dovesse soddisfare le necessità dei più esigenti, Lenovo può sempre presentarla come una semplice soluzione aggiuntiva rispetto a una tavoletta grafica vera e propria, per consentire di essere operativi in mobilità riducendo il numero di periferiche che è necessario portare con sé.

Ulteriori dettagli circa questo prodotto al momento non sono disponibili, anche se è logico presumere che all'interno trovi posto un processore Intel di dodicesima generazione, ossia basato sulla recentissima architettura Alder Lake.