Il Microsoft Store di Windows 11 arriva anche su Windows 10

Nonostante Microsoft vi riponesse molte speranze il Windows Store - poi ribattezzato Microsoft Store - non è mai entrato nelle preferenze degli utenti.

Con il debutto di Windows 11, il gigante di Redmond ha deciso di migliorare lo Store, iniziando con l'ampliare la disponibilità di app.

Il Microsoft Store di Windows 11 non è stato quindi soltanto riprogettato dal punto di vista estetico: consente infatti di scaricare molti più tipi di app rispetto all'incarnazione originale, poiché ora l'elenco comprende software Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java e addirittura Progressive Web App.

Se tutto ciò fosse rimasto un'esclusiva di Windows 11, però, sarebbero stati ben pochi gli utenti a poterne approfittarne, almeno nell'immediato (soprattutto considerati i severi requisiti di sistema di Windows 11 e la prosecuzione del supporto a Windows 10 almeno fino a 2025): così Microsoft ha deciso di rendere disponibile il nuovo Microsoft Store anche ai PC con Windows 10.

L'aggiornamento avviene in automatico come un normale aggiornamento dello Store, e non necessita di Windows Update: essa coinvolgerà tutte le versioni di Windows 10 a partire dalla 2004, rilasciata nella primavera dello scorso anno.

Come generalmente capita in questi casi, la disponibilità del nuovo Microsoft Store non raggiungerà immediatamente tutti gli utenti di Windows: il processo sarà graduale e continuerà fino alla fine dell'anno.