Creative Cloud Express, l'editing di video e immagini diventa accessibile

L'offerta di Adobe è dedicata a chi non ha bisogno della potenza di Photoshop o Premiere. Ed è pure gratis.

[15-12-2021]

Dopo aver lanciato, alla fine di ottobre, le applicazioni web di Illustrator e Photoshop, Adobe ha ora presentato una versione "ridotta" dei propri, famosissimi programmi: Creative Cloud Express.

A dirla tutta, non si tratta di un'offerta del tutto inedita: in buona parte Creative Cloud Express è identica ad Adobe Spark, marchio che da oggi va in pensione.

Come Spark, Creative Cloud Express è pensata per l'utilizzo sia da Pc, sia dal web, sia da dispositivi mobili e offre l'accesso a molte delle funzioni presenti nelle applicazioni complete di Adobe, puntando a fornire un'esperienza d'uso semplificata e che consenta di ottenere il risultato desiderato senza dover prima padroneggiare un software che, in molti casi, è persino eccessivo rispetto alle effettive necessità dell'utente.

Le tecnologie alla base di Creative Cloud Express sono le stesse usate per Photoshop, Acrobat e Premiere, unite agli algoritmi di intelligenza artificiale Adobe Sensei che consentono di eseguire le cosiddette Quick Actions, come la rimozione dello sfondo delle foto, il taglio e la modifica dei video, la conversione nei formati Gif e Pdf e altro ancora.

Nella versione base (con app per Android, iOS e Windows), Creative Cloud Express è gratuita e comprende l'accesso a modelli, immagini e font, oltre che agli strumenti essenziali per la modifica dei contenuti, insieme a 2 Gbyte di spazio nel cloud.

Chi si sente di spendere 12,19 euro ogni mese può invece avere accesso alla versione Premium (che si può provare gratuitamente per tre mesi) che porta lo spazio disponibile a 100 Gbyte e aggiunge diverse funzionalità, come spiegato nella pagina di confronto disponibile sul sito ufficiale.