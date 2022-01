Nvidia e Arm, l'accordo è vicino a saltare

Le perplessità delle varie autorità antitrust avrebbero minato alle fondamenta l'operazione multimiliardaria.

L'affare da 40 miliardi di dollari, molto probabilmente, non si farà: secondo quanto riporta Bloomberg, Nvidia avrebbe già avvisato i propri partner che esiste la seria possibilità che l'acquisizione di Arm, annunciata negli ultimi mesi del 2020, non venga portata a termine.

A determinare il passo indietro sarebbero state le pressioni dei governi e degli enti regolatori del mercato insieme alle preoccupazioni sollevate dai clienti di Arm: la prospettive sembrano infatti indicare che le necessarie approvazioni dalle autorità antitrust non arriveranno mai.

Softbank, la holding proprietaria di Arm, ha già fatto sapere che se l'accordo con Nvidia non andrà in porto lancerà un'IPO (Offerta Pubblica Iniziale) per la quotazione in Borsa l'azienda britannica.