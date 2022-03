Scoperto dopo 37 anni un easter egg in Windows 1.0

Ha a che fare con Gabe Newell, fondatore di Valve e creatore di Steam.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-03-2022] Commenti

Chi inserisce un easter egg in un programma difficilmente spera che non venga mai scoperto: l'obiettivo è in generale proprio nascondere qualcosa in maniera tale che sia difficile ma non impossibile da trovare, e che la scoperta sia gratificante.

Nel 1985, Microsoft rilasciò Windows 1.0, una prima versione che venne accolta in maniera piuttosto fredda e che, com'era tradizione al tempo, non includeva i nomi degli sviluppatori che vi avevano lavorato.

Così, affinché i loro nomi non cadessero nell'oblio, detti sviluppatori decisero di inserirli in un easter egg, per l'appunto: chi l'avesse trovato avrebbe saputo chi ringraziare per la prima interfaccia per il DOS prodotta da Microsoft.

Il guaio è che ciò non è mai successo: l'easter egg è stato alla fine scoperto, sì, ma soltanto lo scorso 18 marzo, ossia ben 37 anni dopo l'arrivo di Windows 1.0 al pubblico.

Complice forse la scarsa attrattiva del prodotto (ben lontano dai successi che iniziarono ad arrivare soltanto con Windows 3.0), l'elenco dei nomi dei programmatori è rimasto nascosto fino al 2022, quando Lucas Brooks l'ha pubblicato su Twitter.

Brooks spiega anche che l'easter egg era stato nascosto piuttosto bene: crittografato all'interno di un'immagine bitmap, è rimasto al sicuro per tutto questo tempo. Forse consci della mancata scoperta e magari un po' delusi, gli autori di Windows 2.0 e successivi hanno preferito celare i propri nomi non dentro un'immagine ma in una schermata accessibile tramite una certa combinazione di tasti.

L'easter egg di Windows 1.0 contiene peraltro un'informazione che è forse più interessante oggi che 37 anni fa: l'elenco dei nomi comprende infatti anche quello di Gabe Newell, che nel 2022 è noto per essere il confondatore di Valve ma, nel 1985, lavorava per Microsoft proprio su Windows.