Il CEO di Intel diventa un videogame per browser

Pixel Pat celebra i successi di Intel e Pat Gelsinger con lo stile dei computer a 8 bit.

Inizialmente tutti l'avevano preso per un pesce d'aprile pubblicato con un giorno d'anticipo, ma invece si tratta di una vera, per quanto originale, iniziativa di Intel per festeggiare il primo anno di Pat Gelsinger nel ruolo di CEO.

Pixel Pat è un videogioco da eseguire nel browser e realizzato in uno stile che richiama quello dei giochi a 8 bit.

Gelsinger, che assume i panni del protagonista, corre all'interno degli impianti di Intel evitando nuvole di polvere e bug, raccogliendo i wafer dei chip e collezionando notizie sui momenti più importanti della storia del gigante dei chip in generale e di Pat Gelsinger in particolare.

Il personaggio si muove da sé verso la parte destra dello schermo; il giocatore può farlo saltare premendo il pulsante del mouse o, su uno schermo touch, con un tap sul display; un doppio clic o un doppio tap, poi, consentono a Pat di fare un doppio salto.

A disposizione ci sono tre vite, che possono essere aumentate raccogliendo i bonus a forma di cuore oppure 86 wafer, un numero scelto per motivi che dovrebbero essere ben evidenti.

Per strana che possa sembrare, l'idea di rilasciare un videogioco celebrativo è forse originata dalla volontà di rimediare alla non eccelsa pubblicità che Intel e Gelsinger stesso hanno ricevuto negli ultimi tempi.

Di recente, infatti, ha causato diverse proteste la notizia secondo la quale nel 2021 Gelsinger ha guadagnato complessivamente 178,6 milioni di dollari (considerando anche i premi azionari, che costituiscono il 79% dell'ammontare), ossia una cifra superiore del 698% rispetto a quanto il CEO precedente, Bob Swan, ha incassato nel 2020, e pari a circa 271 volte allo stipendio medio di un dipendente di Intel.

Rendere Pat Gelsinger in qualche modo simpatico, trasformandolo in un eroe a 8 bit, probabilmente non è quindi una mossa casuale.