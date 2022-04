Thunderbird fa le bizze con Gmail? Questione di cookie

E bisogna prepararsi al 30 maggio.

Segnalo qui brevemente la soluzione di un problema che mi ha fatto perdere un bel po'di tempo stamattina con Thunderbird, perché dopo l'aggiornamento più recente non ne voleva sapere di accedere a quasi tutti i miei account Gmail. Compariva questa simpatica schermata, che non portava da nessuna parte: i link non erano cliccabili e i menu a tendina non funzionavano.

Ho provato di tutto, dalla disattivazione dell'autenticazione a due fattori all'abilitazione delle "app insicure" alle password una tantum app-specifiche agli account di recupero: niente da fare. Poi, grazie a un po' di ricerca online, ho trovato questo suggerimento su Reddit: bisogna verificare che Thunderbird accetti i cookie (in Preferenze - Privacy e sicurezza - Accetta i cookie dai siti). Funziona tutto.

Tuttavia il rimedio potrebbe avere vita breve: Google ha annunciato tempo fa che "a partire dal 30 maggio 2022, ​​Google non supporterà più l'uso di app di terze parti o dispositivi che chiedono di accedere all'Account Google utilizzando solo il nome utente e la password."

Se state accedendo ad account Gmail usando l'opzione "Accesso app meno sicure", tenete presente che quest'opzione scomparirà il 30 maggio prossimo. La soluzione, descritta qui, consiste nell'impostare il proprio account di mail in modo che usi OAuth2. O almeno così pare. Vedremo cosa succede dopo il 30 maggio.

Aggiornamento

Mozilla Italia, nei commenti qui sotto, segnala una miniguida molto utile e pubblica maggiori informazioni qui.