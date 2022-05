Bluesky, il Twitter decentralizzato e open source

Disponibile su GitHub il codice iniziale di ADX, protocollo su cui verrà costruito il social network.

Se siete tra quanti guardano con sospetto l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk e, in generale, non si fidano troppo delle piattaforme centralizzate, forse potreste essere interessati a Bluesky, il Twitter open source.

Si tratta di un progetto nato nel 2019, ma che è diventato ufficiale (con una vera e propria azienda alle spalle che si occupi dello sviluppo, chiamata per l'appunto Bluesky) soltanto quest'anno, e che ha ora reso pubblico il codice sorgente alla base del protocollo decentralizzato sul quale il social network intende strutturarsi.

Il sistema è stato chiamata Authenticated Data Experiment (ADX), il suo codice è disponibile su GitHub con licenza MIT, ma Bluesky stessa ricorda che esso è ancora incompleto: dedicato agli sviluppatori, vuole essere l'inizio di uno sviluppo «semi-pubblico», come ha spiegato il CEO di BlueSky, Jay Graber.

«Sentitevi liberi di giocarci» - ha commentato Graber, parlando del codice pubblicato - «ma non cercate ancora di adoperarlo per costruire la prossima grande app social. Ci sono cose che mancano, e cose che cambieranno».

Per spiegare in che cosa differisca ADX dai social network esistenti, la presentazione ufficiale afferma: «Sul web, i dati vivono sulla piattaforma sulla quale sono creati. In ADX, i dati vivranno nei Personal Data Repositories di ciascun utente, il che ci permette di distinguere l'"espressione", ossia l'abilità di mantenere i dati nel repository, e la "diffusione", ossia l'abilità di vedere quei dati su una certa piattaforma».

Tramite i Personal Data Repositories, gli utenti possono creare contenuti che restano di loro proprietà e possono poi essere trasferiti sulle varie reti sociali, posto che queste decidano di supportare ADX: in questo modo - spiega Bluesky - il potere di moderazione dei social network resta intatto.

Lo sviluppo di ADX è peraltro finanziato anche da Twitter, il quale potrà decidere se supportarne l'integrazione oppure no ma non ha potere decisionale sulla direzione che lo sviluppo dovrà prendere, tranne in un dettaglio (peraltro non secondario): «che Bluesky si occupi di inventare e sviluppare tecnologie che consentano di tenere conversazioni pubbliche aperte e decentralizzate».

Gli sforzi di Bluesky nella creazione di una piattaforma decentralizzata non sono gli unici: già da qualche tempo esiste per esempio Mastodon, basato sul protocollo ActivityPub, ma Bluesky afferma di voler utilizzare queste esperienze per imparare da essere e per superarle, non semplicemente per copiarle.

Circa i tempi che serviranno per realizzare tutto ciò, chiaramente, per ora non ci sono indicazioni.