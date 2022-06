Campana a morto per Windows 8.1

La fine del supporto per una delle versioni meno apprezzate di Windows è vicina.

Se c'è ancora qualcuno che usa Windows 8.1 - e secondo NetMarketShare si tratta del 3,11% del totale degli utenti di computer - sappia che la fine si sta avvicinando, e che non ci saranno proroghe.

Microsoft ha infatti non soltanto comunicato che il 10 gennaio 2023 il supporto a Windows 8.1 cesserà definitivamente, previo un ultimo round di aggiornamenti rilasciato il giorno immediatamente precedente, ma anche che questa versione di Windows non godrà di un programma di supporto esteso a pagamento (ESU) come invece è capitato a Windows 7.

Windows 7 ha infatti costituito un'edizione molto apprezzata di Windows, cosa che certamente non si può dire né di Windows 8 (per il quale il supporto è già ampiamente scaduto) né del suo successore, ossia proprio Windows 8.1.

Dal 10 gennaio 2023 - dieci anni dopo il lancio - continuare a utilizzare Windows 8.1 costituirà un rischio per la sicurezza: non ci saranno più né patch, né supporto, ne aggiornamenti generici.

Le scelte, per quei pochi che ancora adoperano questa sciagurata incarnazione di Windows, sono limitate: i PC sui quali essa gira non sono quasi certamente in grado di eseguire Windows 11 pertanto quanti volessero passare all'ultima edizione di Windows dovranno anche pensare a cambiare in toto il PC.

D'altra parte, il supporto a Windows 10 è garantito sino al 2025 e, poiché i requisiti hardware per Windows 10 e Windows 8.1 sono molto simili, chi non volesse acquistare un computer nuovo potrebbe prendere in considerazione di effettuare l'aggiornamento o una installazione da zero.

Nonostante ufficialmente il "periodo di grazia" si sia concluso da tempo, tuttora un codice di installazione di Windows 8.1 viene riconosciuto legittimo per portare a termine una valida installazione di Windows 10: sebbene quindi sia possibile che l'aggiornamento diretto da Windows 8.1 a Windows 10 fallisca, una installazione da zero ha invece ottime probabilità di successo, e senza dover spendere alcunché.