Pinterest si prepara a diventare il centro commerciale del web

Il nuovo CEO ha annunciato la trasformazione della popolare piattaforma.

Tra i social network, Pinterest è un fenomeno che presenta delle stranezze. Pur essendo molto famoso e avendo centinaia di milioni di utenti, non presenta né la crescita continua e sicura di certi concorrenti né è in grado di generare ricavi importanti.

Si tratta di una situazione che fa di Pinterest un luogo "tranquillo" ma che non poteva durare: infatti si appresta a cambiare con la nomina del nuovo CEO, Bill Ready, che prende il posto di Ben Silbermann.

Ready, negli ultimi due anni, è stato a capo della divisione Commerce, Payments & Next Billion Users di Google, e prima ancora è stato dirigente di Venmo e PayPal. Si capisce quindi perché il CdA di Pinterest l'abbia scelto, con la benedizione degli investitori: a quanto pare, è l'uomo ideale per "fare soldi".

Ready ha peraltro già le idee chiare: intende trasformare Pinterest in una sorta di centro commerciale del web, approfittando del fatto che già ora la piattaforma è usata da vari marchi per ottenere visibilità e che gli utenti spesso adoperano i pin per creare una sorta di lista della spesa degli oggetti che intendono acquistare (tramite altri servizi, però).

«Nella prossima fase del nostro viaggio» - ha dichiarato Ready - «aiuteremo gli utenti a essere coinvolti in maggiore profondità con tutti gli stimolanti servizi e prodotti che possono trovare sulla nostra piattaforma. Avendo passato la maggior parte della mia carriera occupandomi di commercio e pagamenti, mi è chiaro che Pinterest ha l'opportunità di costruire qualcosa di unico, qualcosa di speciale».

Queste parole, e la promessa di profitti che portano con sé, saranno forse musica per le orecchie di investitori e azionisti, ma potrebbe preoccupare quegli utenti che, pur comprendendo la necessità di generare introiti, temono che Pinterest si trasformi nell'ennesima piattaforma zeppa di pubblicità in cui i contenuti interessanti sono nascosti in un mare di proposte commerciali.