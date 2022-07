TOR Browser 11.5 aggira automaticamente la censura

Restare anonimi nel web è ancora più semplice.

Chi vuole o addirittura deve proteggere la propria identità in Internet certamente conoscerà TOR, il progetto che consente di navigare in modo anonimo sul web, e il pratico TOR Browser, derivato da Firefox e già configurato per l'accesso alla rete TOR.

In questi giorni TOR Browser ha raggiunto la versione 11.5, che incorpora cambiamenti importanti tramite i quali diventa più semplice aggirare la censura e la configurazione diventa più semplice.

La funzionalità più interessante di questa versione si chiama Connection Assist e si attiva quando il browser non riesce a stabilire una connessione con la rete TOR, magari perché la censura attiva nel Paese in cui ci si trova blocca l'intera rete TOR.

Prima dell'introduzione di Connection Assist, per accedere a TOR e aggirare quindi la censura era necessario configurare manualmente un bridge; ora, invece, l'assistente determina automaticamente, in base alla posizione del dispositivo, il bridge più adatto.

Qualora l'operazione automatica non vada a buon fine, naturalmente, è sempre possibile usare il "vecchio" sistema e configurare la connessione al bridge in modalità manuale.

TOR Browser 11.5 segna anche l'introduzione della modalità HTTPS-Only (utile a chi usa TOR Browser per accedere al web "tradizionale"), che va quindi a sostituire l'estensione HTTPS Everywhere, che era incorporata fino alla versione precedente.

La modalità HTTPS-Only fa semplicemente ciò che dice: si assicura che la connessione con i siti sia criptata, al fine di proteggere i dati che vengono scambiati tra il browser e il server.

Resta infine da citare, tra le novità, la riprogettazione della schermata relativa alle configurazioni di rete, accessibile alla voce Connessione della schermata Impostazioni: grazie al nuovo aspetto ora è più semplice da gestire.

TOR Browser 11.5 si dimostra quindi un'importante passo in avanti per la protezione della privacy degli utenti, che sarà apprezzata specialmente da quanti vivono in Paesi in cui si rischiano guai seri qualora si esprimano opinioni "non allineate".

TOR Browser si può liberamente scaricare dal sito ufficiale.