Il prototipo dell'Apple I venduto all'asta per oltre 650.000 dollari

La fortuna di Apple è iniziata con quel primo computer.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-08-2022] Commenti

Quanto può valere un computer di oltre quarant'anni fa? Se si tratta di un rarissimo - o, meglio, unico - prototipo di computer Apple, oltre 650.000 dollari.

È stato infatti da poco venduto all'asta, per la non indifferente cifra di 677.196 dollari, il prototipo di Apple I usato da Steve Jobs per dimostrare le potenzialità dell'invenzione creata insieme a Steve Wozniak a Paul Terrell, proprietario del negozio di computer The Byte Shop di Mountain View, in California.

Terrell rimase così impressionato dal prototipo da formulare quello che per la neonata Apple era il suo primo, vero ordine consistente, che fu consegnato non sotto forma di kit da assemblare per hobbisti, da vendere a un cifra intorno ai 40 dollari, ma sotto forma di computer completo già assemblato, da vendere a 666,66 dollari.

«È stato l'episodio singolo più importante di tutta la storia dell'azienda» ha dichiarato in merito qualche tempo fa Wozniak, parlando dell'accordo con Terrell. «Niente di ciò che è successo negli anni successivi è stato tante importante e inatteso».

Se Apple è oggi il colosso che conosciamo il merito va a tanti momenti positivi colti per fortuna o intelligenza, ma tutto o quasi si può ricondurre alla dimostrazione di quel prototipo, che quindi a buon diritto può essere considerato un pezzo di "storia dell'informatica".

Una trentina di anni fa, Steve Jobs - al tempo impegnato in NeXT - cedette il prototipo alla persona che poi l'ha messo all'asta, e già allora non era in ottime condizioni: alcuni chip erano stati rimossi e la scheda in sé era danneggiata.

Tale situazione non deve però aver avuto alcuna importanza per l'acquirente, che ha preferito restare anonimo, il quale non ha esitato a sborsare una fortuna pur di assicurarsi la proprietà del primo Apple I in assoluto.