Meno di due settimane al lancio dell'iPhone 14

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-08-2022] Commenti (4)

È il prossimo 7 settembre la data scelta da Apple per l'evento in cui presenterà il nuovo modello di iPhone, la prossima versione di iOS (la sedicesima), e forse qualche prodotto su cui è riuscita a mantenere il segreto sinora.

La stampa sta in queste ore ricevendo gli inviti relativi, mentre per quanto riguarda i dettagli dei contenuti per il momento bisogna affidarsi alle indiscrezioni circolate negli ultimi tempi.

Stando a quanto si dice, l'iPhone 14 si presenterà in ben quattro varianti: due modelli Pro (che potrebbero assumere il nome di iPhone 14 Max) e due modelli standard:

Questi ultimi dovrebbero essere dotati di uno schermo da 6,7 pollici e montare il già noto processore Apple A15; i Max, invece, dovrebbero avere uno schermo di dimensioni maggiori e montare il nuovo processore Apple A16.

Ogni edizione dovrebbe poi essere dotata di una tecnologia always on per quanto riguarda lo schermo: grazie a essa il display resta sempre attivo, pur entrando in una modalità a basso consumo, e può mostrare continuamente notifiche e informazioni utili (come il brano in riproduzione, per esempio).

È pur vero che questa funzionalità, inedita per Apple, non costituisce una novità assoluta: diversi concorrenti la adoperano da anni; gli utenti di iPhone, d'altra parte, probabilmente l'accoglieranno grati.

Oltre a queste scarne informazioni non si sa altro circa le novità presenti nell'iPhone 14; si sa qualcosa invece circa una novità assente: pare infatti ormai certo che il modello di quest'anno non adotterà la porta USB Tipo-C (che tanto piacerebbe all'Unione Europea) per la ricarica, nonostante alcune voci che si erano diffuse in quel senso. Apple, tuttavia, potrebbe aver deciso di sorprendere tutti ed essere riuscita a tenere nascosta la novità.