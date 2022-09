Le prime immagini del Titanic in 8K

OceanGate Expeditions ha ripreso il relitto in altissima risoluzione, e si appresta a tornare per completare l'opera.

Sono passati oltre 110 anni da quando il Titanic si inabissò nell'Atlantico, approssimativamente 600 km a sud di Terranova, causando la morte di circa 1.500 persone.

Dal 15 aprile 1912 al 1985 la posizione della nave, spezzatasi in due tronconi a seguito dell'impatto con l'iceberg, è rimasta sconosciuta. Poi una missione lanciata per individuare i relitti di due sottomarini statunitensi - il Thresher e lo Scorpion - scoprì quasi casualmente i rottami che portarono all'individuazione del Titanic.

Da allora diverse spedizioni (compresa quella del 1995 condotta da James Cameron in vista del film del 1997) hanno visitato il relitto, che va sempre più deteriorandosi non solo per i danni che proprio alcune di quelle spedizioni hanno causato ma anche per i batteri presenti in quelle acque che stanno aggredendo e consumando il ferro della nave.

La più recente delle "visite" al Titanic è quella condotta quest'anno da OceanGate Expeditions che per la prima volta ha catturato delle immagini con risoluzione 8K (le immagini in 4K risalgono al 2019) e ne ha messa a disposizione una parte, come dimostra il video che riportiamo più sotto.

«I fantastici dettagli catturati in 8K aiuteranno il nostro gruppo di scienziati e archeologi marittimi a comprendere con maggiore precisione il deterioramento del Titanic, anche grazie ai filmati che gireremo nel 2023 e successivamente» ha dichiarato Stockton Rush, presidente di OceanGate.

I piani dell'azienda prevedono infatti di ritornare al relitto nel corso del prossimo anno conducendo laggiù anche dei "passeggeri": il prezzo di un posto, comprensivo di addestramento, è di 250.000 dollari, cifra giustificata da Rush spiegando che «Nessun ente pubblico finanzierà mai un ritorno al Titanic».