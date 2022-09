Giocare a Lunar Lander nella finestra di copia dei file di Windows

Il vecchio arcade torna in vita in un posto impensabile.

I modi per utilizzare al giorno d'oggi i vecchi giochi arcade sui sistemi moderni di certo non mancano, ma il più originale è probabilmente quello ideato dallo sviluppatore Sanakan8472 per giocare a Lunar Lander in Windows 10.

Il gioco avviene infatti all'interno della finestra di dialogo che appare quando si copiano molti file, o file di grandi dimensioni; non a caso, Sanakan8472 ha chiamato il suo programma Copy Dialog Lunar Lander.

Una volta scaricato il programma da GitHub e completata l'installazione, tutto ciò che serve è avviare la copia di una consistente quantità di dati. A quel punto, cliccando sul pulsante che mostra i dettagli aggiuntivi, si può cliccare sul grafico della velocità e iniziare il gioco.

Il modulo lunare appare nella parte alta e si controlla con i tasti freccia per attivare i retrorazzi, proprio come accadeva oltre 40 anni fa nelle sale giochi.

Il livello di difficoltà può essere impostato facendo clic con il tasto destro sull'icona presente nella barra delle notifiche ma, poiché la forma del "terreno" dipende dalla velocità della copia, il creatore del gioco suggerisce diversi metodi per rendere più complicata o più semplice la sfida.

Se si desidera un gioco facile, si può optare per la copia di un unico, grosso file da un SSD a un altro; se si preferisce una sfida un po' più impegnativa, invece, si può provare a copiare lo stesso file su una chiavetta USB 2.0.

Gli amanti della difficoltà potranno mettersi alla prova copiando un file attraverso una rete, magari usando una VPN aziendale che metta in comunicazione uffici molto distanti tra loro; l'imprevedibilità della connessione dovrebbe garantire la formazione di un terreno su cui sia difficile atterrare, ma in compenso dovrebbe esserci abbastanza tempo per gestire l'allunaggio con attenzione.

Copy Dialog Lunar Lander è stato testato con Windows 10 21H2, ma dovrebbe funzionare anche sotto Windows 11. Esistono alcuni bug che in certi casi rendono problematico l'avvio, ma di regola un doppio clic sul grafico della finestra di copia permette di iniziare la sfida.