L'ultimo giorno di Skype

Il 5 maggio la storica piattaforma VoIP viene consegnata alla storia.

È ufficialmente terminata l'era di Skype, la piattaforma di messaggistica e videochiamate che ha rivoluzionato la comunicazione online sin dal suo lancio nel 2003.

Microsoft, che aveva acquisito Skype nel 2011 per 8,5 miliardi di dollari, ha ufficialmente chiuso il servizio per concentrarsi su Microsoft Teams Free: una soluzione che l'azienda considera più moderna e versatile.

La decisione riflette un cambiamento nelle priorità di Microsoft, che punta a unificare le sue offerte di comunicazione sotto un'unica piattaforma, lasciando però orfani quegli utenti per i quali Skype era più che sufficiente.

D'altra parte Skype, che ha raggiunto il picco di notorietà nel 2013 con 300 milioni di utenti, ha visto un declino costante negli ultimi anni, scendendo a 36 milioni di utenti giornalieri nel 2023, mentre Teams ha raggiunto i 320 milioni di utenti attivi mensili.

Durante il periodo di transizione, iniziato a marzo, gli utenti hanno potuto migrare a Teams utilizzando le proprie credenziali Skype, con contatti e chat trasferiti automaticamente. Tuttavia, alcune funzionalità, come le chiamate telefoniche a numeri fissi e mobili, non sono state trasferite, e non sono più accessibili i dati non migrati come le conversazioni con account Teams aziendali o i contenuti di Copilot. Gli utenti che non desiderano passare a Teams possono esportare i propri dati, disponibili fino a gennaio 2026, seguendo una procedura guidata descritta sul portale di Skype.