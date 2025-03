Microsoft si prepara a uccidere Skype

All'ex re delle chiamate via Internet restano pochi mesi di vita.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-03-2025] Commenti

Un annuncio ufficiale ancora non c'è ma la notizia viene da una frase scovata all'interno del codice dell'ultima versione di anteprima di Windows ed è stata poi confermata da Microsoft stessa ad Ars Technica: Skype ha i giorni contati.

«A partire da maggio, Skype non sarà più disponibile. Continua le tue chiamate e chat in Teams» recita il messaggio, indicando direttamente quello che Microsoft considera il successore di Skype: Teams.

Per la precisione, come ha comunicato Microsoft, il giorno in cui Skype verrà ufficialmente dismesso è il 5 maggio: a partire da quella data i suoi servizi non saranno più disponibili.

È una fine davvero ingloriosa per il software che per un certo tempo è stato il sinonimo di VoIP, solo per venire acquisito da Microsoft nel 2011 e riuscire a perdere l'occasione di imporsi sulla scena mondiale durante il periodo della pandemia da Covid-19: sembrava la scelta naturale, e invece il suo posto è stato preso dall'allora quasi sconosciuto Zoom e dalle alternative come Google Meet.

È facile oggi dire che Microsoft non ha saputo valorizzare l'acquisizione; quel che è meno chiaro è il motivo di questa scelta. Pur avendo tra le mani Skype, l'azienda di Redmond ha preferito continuare a tenere in vita almeno per un certo periodo altri software, come Windows Live Messenger, e lanciarne di nuovi, come per l'appunto Teams.