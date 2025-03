Skype, appunti di fine viaggio

Cassandra Crossing/ Tra poco Skype andrà in pensione; se fosse un impiegato di concetto si potrebbe dire “dopo aver tanto dato e anche tanto sofferto”. Su questo programma, il vostro menestrello della Rete ha da raccontare.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-03-2025] Commenti (10)

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

Microsoft si prepara a uccidere Skype

Se non cambierà idea (e speriamo di no!) Microsoft staccherà la spina a Skype il 5 maggio 2025, chiudendo così la carriera ultraventennale di uno dei programmi che hanno fatto realmente grande Internet. Le spoglie di quanto sopravvissuto alla zombificazione di Skype, operata da Microsoft dopo l'acquisizione del 2011, verranno quindi consegnate definitivamente alla Storia della Rete.

Tanti ne hanno già scritto, ma un paio di episodi poco riferiti debbono proprio essere riscattati dalla penna di Cassandra. Il primo: Skype è stato uno dei tanti figli di successo dell'ormai criminalizzato peer-to-peer.

Gli inventori, e in parte i programmatori originali, sono gli stessi che avevano creato Kazaa, il notissimo programma di condivisione di file musicali. Non a caso Skype ha praticamente la stessa architettura di Kazaa, da cui eredita anche la molto opportuna crittografia end-to-end. C'è chi descrive Skype come una versione di Kazaa che non maneggia file ma la tecnologia VoIP.

Il secondo episodio che vale la pena raccontare ci rimanda ai tempi in cui in Italia persino un noto comico si era accorto che il monopolio delle compagnie telefoniche stava per crollare, e ci faceva pure degli educativi e divertenti spettacoli. In quel periodo, Skype stava realizzando la prima rete telefonica planetaria di solo software, senza nessuna infrastruttura fisica. E nel Paese delle eccellenze quasi nessuno degli addetti ai lavori se ne accorgeva.

Niente infrastruttura: erano i nodi Skype con la connessione migliore che, mentre venivano usati dai possessori, venivano promossi a ubernode e agivano quindi anche da centralini, smistando le connessioni dei nodi più lenti. Il tutto avveniva gratis, dinamicamente, quasi sempre senza rallentamenti e senza che nessun utente se ne dovesse preoccupare.

Microsoft, appena acquistato Skype, abolì questo aspetto, concentrando nei suoi datacenter tutti i server Skype; se vi sorgesse il dubbio che in questo modo fosse molto più facile aggirare la crittografia E2E e intercettare tutte le comunicazioni, sappiate che lo condividete con molti, inclusa Cassandra.

Fine degli episodi storici e arriviamo a oggi. Oggi Cassandra ha preparato un messaggio bilingue in cui saluta i suoi corrispondenti, ancora memorizzati nell'agenda di Skype, invitandoli a contattarla via email o cercandola in Rete, e lo ha inviato a tutti.

Poi ha chiesto a Microsoft copia dei propri dati (operazione che ha richiesto tre azioni separate), ha atteso l'arrivo dei file e li ha verificati. Infine ha cancellato il proprio account. O almeno ci ha provato, per un'ora.

Ma l'incorporazione dell'account Skype nella struttura di "servizi" di Microsoft, sviluppatasi in quasi due decenni, ha creato, senza che sia stato fornito nessun consenso, una rete di entità e dipendenze con oggetti di Azure, di Office 365 e di Teams di cui Cassandra non sa niente, e che non intende imparare a usare solo per potersi cancellare da Skype... o meglio, dal mostro che Skype ha inglobato.

Ci sarebbero leggi che obbligano le aziende a non utilizzare dark pattern per scoraggiare certe operazioni, in genere poco gradite dalle stesse, come la cancellazione di un account. L'Unione Europea ha cambiato un poco le cose, ma c'è tanta strada ancora da fare e tanta gente che se ne frega, quando addirittura non rema contro.

Tuttavia Cassandra ha un dubbio; in questo caso, forse, la causa non è così machiavellica: non è un tentativo di trattenere gli utenti dentro un giardino recintato per meglio costringerli a migrare verso Teams. No: è anche possibile che non di calcolo e malizia si tratti, ma di semplice cialtroneria tecnologica, mista a una rilevante dose del più totale disprezzo dei propri utenti.

Per cui, dopo oltre un'ora di tentativi vani, in cui a rotazione una serie di cose mai sentite prima non si lasciavano cancellare se prima non ne avevi già cancellato un'altra, in un inestricabile nodo gordiano, Cassandra ha deciso che non era in grado di abbreviare le sofferenze del suo ormai inutile account Skype.