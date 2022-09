Windows adesso supporta le app per Linux distribuite via Snap

Grazie alla collaborazione con Canonical, ora WSL è compatibile con systemd.

Continua l'integrazione di Linux in Windows, portata avanti tramite il Windows Subsystem for Linux (WSL), raggiungendo un importante traguardo grazie alla collaborazione con Canonical.

L'azienda che sviluppa la popolare distribuzione Ubuntu ha infatti lavorato insieme a Microsoft per introdurre, nella più recente versione di WSL per Windows 11, del supporto a systemd, il sistema di init che in molte distribuzioni ha soppiantato SysVinit.

Ciò significa che i software che dipendono dalla presenza di systemd ora possono essere utilizzati anche in Windows; tra questi c'è anche snap, il sistema di distribuzione di applicazioni ideato da Canonical e, di conseguenza, ci sono i programmi che si possono installare tramite Snap, il cui elenco completo è disponibile sul sito ufficiale.

Grazie a queste novità, usare WSL «sarà ancora più simile all'utilizzo della vostra distribuzione Linux preferita» e, per spiegarsi meglio, ha rilasciato un video (in inglese) che riportiamo in coda all'articolo.

Per poter sfruttare tutte queste funzionalità è necessario disporre almeno della versione 0.67.6 di WSL, disponibile sul Microsoft Store, e aver attivato il flag systemd nelle impostazioni della distribuzione. Per scoprire quale sia la versione di WSL attualmente in uso è sufficiente dare il comando wsl --version.

Al momento in cui scriviamo WSL 0.67.6 è installabile dal Microsoft Store soltanto da parte degli iscritti al programma Windows Insider, ma nelle prossime settimane sarà resa disponibile a chiunque.