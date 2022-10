Doom adesso gira anche sul Blocco Note a 60 fps

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-10-2022] Commenti (3)

Nel corso degli anni Doom è stato visto funzionare su pressoché ogni genere di hardware, dai test di gravidanza ai trattori John Deere, passando per le stampanti e l'ormai defunta Touch Bar dei MacBook, ma c'è anche chi preferisce affrontare una sfida di tipo diverso e far girare Doom su un diverso genere di software.

Ecco così che lo sviluppatore e YouTuber Samperson, impegnato tra le altre cose a riportare il vita l'ormai abbandonato Kinect di Microsoft, è riuscito a far girare Doom all'interno del Blocco Note di Windows 10 e con un rispettabilissimo framerate di 60 fps.

Come afferma egli stesso nel video dimostrativo, che riportiamo in fondo all'articolo, Doom funziona in una versione di notepad.exe (l'eseguibile del Blocco Note) che non è stata modificata in alcun modo.

Per mostrare la grafica del gioco, Samperson ha utilizzato la ASCII Art ossia, in altre parole, ogni elemento è costituito tramite l'uso attento dei caratteri del codice ASCII.

Lo sviluppatore ha fatto sapere che intende rilasciare il codice del progetto - battezzato NotepadDOOM - nei prossimi giorni.