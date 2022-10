Sale nella pasta termica? Funziona, ma...

L'esperienza di un utente di TikTok dimostrerebbe che aiuta effettivamente a far calare la temperatura della CPU.

TikTok è la patria d'elezione di tendenze che spesso si rivelano strane se non discutibili o proprio pericolose.

In aggiunta a queste ci sono quelle che, se non si possono davvero definire rischiose, sono potenzialmente distruttive, come il suggerimento che circola in queste ore di aggiungere del sale alla pasta termica per CPU.

L'idea viene da mryeester, tiktoker uso a condurre strani esperimenti con i PC, come sostituire l'acqua di un raffreddamento a liquido con del succo d'arancio, oppure montare più ventole l'una sopra l'altra.

Ebbene mryeester ha scoperto che, aggiungendo del sale alla pasta termica (il cui scopo è garantire un'ottima dissipazione del calore prodotto dal processore, migliorando il contatto di questo col dissipatore), si può far calare la temperatura della CPU sotto sforzo di un paio di gradi.

Il sistema quindi funziona? A quanto pare sì. È una buona idea? Comunque no, e il motivo è presto detto.

Il sale infatti è corrosivo, e può aggredire sia la plastica che il metallo: metterlo tra il processore e il dissipatore significa lasciarsi aperta la porta verso il disastro, oltretutto per un guadagno di appena un paio di gradi.

Sarebbe certamente più sicuro scegliere una pasta conduttiva di buona qualità, o sostituire il dissipatore con uno più efficace ma d'altra parte, così facendo, non si otterrebbero molte visualizzazioni su TikTok.