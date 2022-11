Lo schermo da montare nel case del PC

Invece della graziosa ma sostanzialmente inutile finestra in plexiglass, Asrock propone un vero e proprio display secondario.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-11-2022] Commenti (1)

Il tempo dei PC compresi in anonimi - e forse anche un po' tristi - case beige è trascorso ormai da parecchio, e anzi non mancano le soluzioni che trasformano i computer quasi in oggetti d'arredamento, spesso dotati di finestre che permettono di vedere i componenti interni illuminati da LED colorati.

I gamer in particolare apprezzano queste soluzioni e spesso scelgono le parti che andranno a comporre il proprio PC con un occhio attento anche all'estetica; d'altra parte, bisogna ammettere che, trascorsa l'emozione iniziale dettata dalla novità, l'interno di un computer non è così interessante da attirare l'attenzione per sempre.

Al fine di regalare un'utilità alla finestra in plexiglass che dà sull'interno del PC, Asrock ha ora realizzato un accessorio particolare: uno schermo da 13,3 pollici che, tramite le apposite staffe, si aggancia alla finestra stessa.

Si chiama Asrock Side Panel Kit e consta di un pannello IPS 16:9 a 60 Hz, con una luminosità di 60 nit e compatibile con la maggior parte degli chassis ATX, mATX e mini-ITX.

Secondo Asrock, il pannello può essere usato per mostrare informazioni sull'hardware del PC, oppure per visualizzare messaggi o contenuti in streaming, ma chiaramente può anche essere semplicemente usato come secondo monitor in base alle esigenze dell'utente.

Chi fosse affascinato da un tale accessorio (e probabilmente non tiene il PC sul pavimento) farà bene a tenere presente un dettaglio non secondario: il pannello di Asrock si collega alla scheda madre o alla scheda grafica tramite un connettore embedded DisplayPort (eDP), che è senz'altro pratico in quanto trasporta sia il segnale sia l'alimentazione ma non è diffusissimo.

Se a ciò si aggiunge la carenza di adattatori si capisce come il Side Panel Kit sia in pratica utilizzabile, per lo meno al momento, quasi soltanto con le schede madri Asrock compatibili, ossia dotate di connettore eDP, elencate nella pagina del prodotto.

Inoltre, naturalmente, la presenza dello schermo rende inutili i LED RGB all'interno del case, opzione che non renderà felici quanti si sono fatti un punto d'onore di trasformare il PC in una sorta di albero di Natale. Infine, ricordiamo che al momento non sappiamo quale sia il prezzo del Kit.