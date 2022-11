CAMM, il successore dei moduli DIMM per la RAM

Si ottengono prestazioni superiori, spessore ridotto e migliore dissipazione del calore.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-11-2022] Commenti (1)

I formati DIMM (per i PC desktop) e SO-DIMM (per i portatili) usati per le RAM sono in circolazione da così tanto tempo, per lo meno in termini informatici, che qualcuno potrebbe pensare che ci siano sempre stati e che siano sostanzialmente eterni.

In realtà, a parte ricordare che ovviamente anch'essi sono il frutto di un'evoluzione, dobbiamo dire che c'è qualcuno che sta provando a introdurre un successore, soprattutto perché convinto che le memorie SO-DIMM siano quasi giunte al capolinea: Dell.

Già prima dell'estate, con il lancio delle workstation portatili Precision 7670 e 7700, Del aveva adottato per le RAM il formato CAMM (Compression Attached Memory Module) da lei stessa sviluppato, spiegando che fornivano diversi vantaggi rispetto al più diffuso SO-DIMM.

Le CAMM non sono un tipo di memoria diversa: i chip di memoria sono sempre DDR 5 (e future revisioni dello standard), ma cambia il fattore di forma che è reso più sottile, sebbene occupi una superficie più ampia.

Secondo Dell, in questo modo si ottengono diversi vantaggi, oltre alla possibilità di produrre laptop con uno spessore ancora inferiore a quello dei modelli attuali: le tracce che collegano la RAM alla CPU sono infatti più corte, e ciò si traduce in un minore dispendio di energia e nella possibilità di raggiungere velocità superiore.

Inoltre, il particolare design delle CAMM consente un migliore raffreddamento, anche grazie al fatto che il connettore può fungere da dissipatore di calore.

Tutto ciò è molto interessante ma, se la tecnologia delle memorie CAMM resta limitata a Dell per via dei brevetti che le proteggono, sarà difficile che essa possa imporsi.

Ecco quindi che ora Dell ha confermato ciò che aveva già promesso mesi fa: con l'appoggio di JEDEC intende concedere in licenza la tecnologia per produrre i moduli di memoria CAMM e per integrarli sulle schede madri di portatili e desktop.

L'unico vero svantaggio delle CAMM, al momento, pare essere una difficoltà leggermente maggiore nel sostituire i moduli di memoria: questi infatti sono tenuti in posizione non da un paio di clip, come DIMM e SO-DIMM, ma da un pannello bloccato con sei viti.