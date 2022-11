Windows 10: desktop e barra delle applicazioni scompaiono

A causa di un aggiornamento, il sistema potrebbe anche smettere di rispondere.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-11-2022] Commenti (3)

Se vi capita che il desktop o la barra delle applicazioni del vostro PC con Windows 10 spariscano per un momento, o che addirittura l'intero computer smetta di rispondere, non preoccupatevi: è del tutto normale.

Cioè, magari non è un comportamento proprio "normale", ma Microsoft è a conoscenza del fenomeno e sa che è dovuto a un aggiornamento problematico, come spiega diffusamente nella pagina dedicata a Windows 10 22H2.

Nonostante la spiegazione sia inserita tra i problemi dell'ultimissima versione di Windows 10, in realtà lo strano comportamento può verificarsi con una qualunque delle versioni supportate; Windows 11, invece, pare essere immune.

Per sistemare la faccenda, Microsoft ha deciso di affidarsi alla funzionalità Known Issues Rollback: in altre parole, nei prossimi giorni Windows Update provvederà automaticamente a eliminare l'aggiornamento che ha causato l'inconveniente, e la maggior parte degli utenti non noterà nulla di strano.

Gli unici a doversi muovere in prima persona saranno gli utenti di dispositivi gestiti a livello aziendale: a costoro non si applica il Known Issues Rollback, poiché la gestione dei PC è affidata ai vari amministratori di sistema, ai quali bisognerà rivolgersi per eventuali problemi.

I sysadmin, peraltro, potrebbero semplicemente decidere di attivare il Known Issues Rollback tramite i Criteri di gruppo e lasciare che esso faccia il proprio lavoro, eventualmente tornando a disattivarlo in seguito.