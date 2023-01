Attacco a Norton Password Manager, forse compromessi migliaia di account

Gen Digital invita gli utenti a modificare tutte le password salvate.

Davvero non è un buon periodo per i gestori di password. Dopo il disastro di LastPass ecco che abbiamo notizia di una nuova violazione, questa volta ai danni di Norton Password Manager.

È la stessa Gen Digital (un tempo nota come NortonLifeLock, e prima ancora come Symantec) ad avvisare gli utenti della possibile compromissione dei loro account, dovuta non a una violazione dei sistemi dell'azienda ma a un attacco del tipo credential stuffing.

Chi conduce questo genere di attacchi raccoglie un'enorme mole di credenziali da violazioni (nomi utente, indirizzi email, password e via di seguito) accadute in passato e utilizza quei dati per tentare di accedere illecitamente agli account di un servizio terzo: in questo caso, Norton Password Manager.

La sciagurata pratica di riutilizzare la medesima password fa sì che questo modus operandi abbia una buona efficacia, anche se l'adozione di protezioni tutto sommato semplici seppure un po' scomode, come l'autenticazione a due fattori, ne vanifica la portata.

L'attacco ai danni dei sistemi di Gen Digital è avvenuto nel corso dello scorso mese: già il 12 dicembre l'azienda aveva notato un «numero di accessi falliti insolitamente alto», fenomeno che ha portato a un'indagine interna, conclusasi il 22 dicembre ma di cui è stata data notizia soltanto in questi giorni.

Stando a quanto emerso, le attività malevole sono iniziate il 1 dicembre 2022 da parte di sconosciuti che hanno adoperato una lista di credenziali acquistata nel dark web.

Sarebbero 925.000 gli account, «attivi e inattivi» presi di mira dall'attacco; non è noto il numero di quelli per i quali è stato effettivamente ottenuto un accesso non autorizzato.

Quanti sono finiti davvero nelle mani dei criminali informatici possono aver portato al furto di ulteriori dati, «soprattutto se la chiave del Password Manager è identica o molto simile alla password dell'account Norton».

Per evitare ulteriori danni e proteggere i propri utenti, Gen Digital ha azzerato le password degli account Norton colpiti, informando dell'accaduto i titolari e invitandoli ad attivare l'autenticazione a due fattori.

L'azienda consiglia inoltre di modificare tutte le password conservate nel password manager, poiché potrebbero essere finite nelle mani di malintenzionati.