Memorie CAMM, il JEDEC approva le prime specifiche

Il successore delle attuali RAM per i portatili si avvicina a diventare realtà.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-01-2023] Commenti

Lo scorso novembre, Dell annunciò che la marcia delle memorie CAMM per portatili - nate per sostituire lo standard SO-DIMM - stava procedendo a gonfie vele, ma era stata piuttosto avara di dettagli.

Ora Tom Schnell, ideatore di CAMM e membro dello JEDEC ha rivelato che l'organizzazione di cui fa parte, il cui compito è gestire la standardizzazione dei circuiti integrati (RAM comprese) ha approvato all'unanimità le specifiche 0.5 e che l'obiettivo è ottenere l'approvazione delle specifiche 1.0 entro la fine dell'anno.

Ciò, secondo le previsioni di Schnell, si potrebbe tradurre nell'arrivo sul mercato di computer portatili dotati di memorie CAMM già nel 2024, con vantaggi in termini di prestazioni e di efficienza del raffreddamento.

Quanto alla possibilità che Dell voglia mantenere il controllo su questa tecnologia, magari imponendo il pagamento di cifre esorbitanti per il suo utilizzo, Schnell afferma che il rischio semplicemente non esiste, e non soltanto perché le specifiche che saranno definitivamente approvate dal JEDEC non saranno una semplice fotocopia di quella ideate da Dell, ma conterranno invece le modifiche suggerite dai membri dell'organizzazione.

Il rischio - spiega Schnell - non esiste perché «Dell è un'azienda enorme, e non ci servono le royalty sui brevetti per tenere accese le luci. Vogliamo soltanto recuperare i costi sostenuti per inventare questa tecnologia e implementarla». In altre parole, la concessione in licenza di CAMM dovrebbe avvenire a prezzi più che ragionevoli.