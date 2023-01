Giocare a Elden Ring col pensiero

La streamer Perrikaryal controlla il personaggio senza usare le mani ma monitorando l'attività cerebrale.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-01-2023] Commenti

Elden Ring, lanciato quasi un anno fa, è un gioco diventato in breve tempo estremamente popolare e oggetto di un'infinità di trasmissioni in streaming, da parte dei giocatori, attraverso YouTube, Twitch e piattaforme analoghe.

Tra tutti questi, lo streaming dell'utente di Twitch Perrikaryal si distingue perché mostra una giocatrice che, per gestire il proprio personaggio, adopera un controller inusuale: l'attività elettrica del proprio cervello.

Perrikaryal - il cui interesse per il cervello è del tutto professionale, avendo un Master in psicologia - ha iniziando l'esperimento collegando un elettroencefalografo alla propria testa; con questo ha rilevato l'attività cerebrale, per poi assegnare ai diversi tipi di attività uno specifico comando del gioco: attaccare i nemici, lanciare incantesimi e via di seguito.

Il risultato si può vedere nelle trasmissioni online sul suo canale Twitch o sul canale YouTube (dove per ora ha pubblicato solo alcuni shorts) e, anche se il controllo del personaggio ancora non è completo (per certi movimenti deve ancora affidarsi a un tradizionale controller), quanto già è riuscita a realizzare è davvero notevole.

L'obiettivo, naturalmente, è raggiungere il controllo completo del personaggio tramite il pensiero, anche se la streamer stessa afferma che per ottenere quel risultato occorrerà molto tempo: per ogni azione aggiunta alla mappa che collega attività cerebrale e comandi sono necessarie diverse ore di addestramento, prima che il comando venga padroneggiato del tutto.